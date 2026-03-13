“سؤال وجواب” برنامج ديني في نبع الصخر بريف القنيطرة حول أحكام زكاة الفطر
آلاف السوريين يستفيدون من خدمات القنصلية العامة للجمهورية العربية السورية في بون
كاميرا سانا ترصد واقع أسعار الخضار والفواكه في أسواق مدينة حماة
إدلب تستضيف أول دورة تخصصية في المبارزة لمعلمي التربية الرياضية
جبل كللي في ريف إدلب يطوي صفحة التهجير.. بداية حياة جديدة للعائدين إلى قراهم وبلداتهم
مجلس مدينة الطبقة في الرقة يتابع أعمال إزالة الكتل الإسمنتية من الشوارع لتسهيل الحركة المرورية
طرطوس تضيء شوارعها بالفوانيس في مسير رمضاني يعزز روح المحبة
مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في حلب تنظم فعالية توعوية ترفيهية للأطفال في سوق الإنتاج
