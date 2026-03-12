توزيع سلل غذائية على العائلات المحتاجة في أحياء مدينة الرقة

استمرار الموظفين في سد تشرين بأعمالهم بالتزامن مع انتشار قوى الأمن لتأمين المنطقة
جامعة دمشق تفتتح معرض الابتكار والتطوير 2025
افتتاح معرض المشاريع الهندسية في المعهد التقاني للهندسة الميكانيكية والكهربائية بدمشق
عمّان تختتم الدفعة الأولى من برنامج “تمكين مدراء الإدارات”
فقرة من فن الليوة تضيف نكهة فولكلورية سعودية إلى فضاء معرض دمشق الدولي للكتاب
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى