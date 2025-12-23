أمسية ميلادية بثلاث لغات في بلدة فيروزة بريف حمص

استشاري الاستثمار في محافظة دمشق محمد عساف يعرض خارطة الاستثمار في المدينة خلال المنتدى
كلمة الرئيس الشرع خلال حفل إطلاق الهوية البصرية الجديدة للجمهورية العربية السورية
أعضاء اللجنتين الفرعيتين لانتخابات مجلس الشعب في حمص وحماة يؤدون اليمين القانونية
كلمة محافظ حماة عبد الرحمن السهيان في ختام حملة “فداء لحماة” المجتمعية
استئناف عمليات توثيق عقود نقل الملكية العقارية في كل المحافظات
