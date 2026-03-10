وصول قافلة المهجّرين العائدين من الحسكة إلى مدينة عفرين بعد سنوات من النزوح

جامعة دمشق تفتتح معرض الابتكار والتطوير 2025
أعضاء الهيئة الناخبة لمنطقة جبلة ومرشحو مجلس الشعب يناقشون البرامج الانتخابية
“برومو جامعي” فعالية في كلية طب الأسنان بجامعة حماة لتعزيز مهارات الخريجين في سوق العمل
لقاء الرئيس الشرع مع الرئيس اللبناني .. على هامش القمة العربية الطارئة في الدوحة
جهود حثيثة تبذلها الحكومة السورية لإعادة بناء وتأهيل المراكز الصحية التي دمرها النظام البائد
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى