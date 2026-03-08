منفذ العريضة الحدودي بريف طرطوس يفتح أبوابه لاستقبال السوريين القادمين من لبنان

معاون وزير الداخلية: سنعيد التحقيق مع جميع الموقوفين في السجون بعد استلامها
وفد أممي يطّلع على مطمر النفايات في تل الضمان بريف حلب الجنوبي
مشاهد لعودة حركة المشاة والآليات على جسر العشارة في ريف ديرالزور الشرقي بعد تأهيله بشكل إسعافي
معمل مياه بقين في ريف دمشق.. جهود متواصلة لتطوير خطوط الإنتاج وتلبية حاجة السوق
استمرار فعاليات مهرجان التسوق الشهري “صنع في سوريا” في مدينة معربا بريف دمشق
