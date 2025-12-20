ريستال ميلادي في كنيسة مار يعقوب البرادعي للسريان الأرثوذكس بمدينة جرمانا في ريف دمشق
من أجواء حملة “حلب ست الكل” في يومها الثالث
الرئيس الشرع في كلمة عبر الفيديو إلى المشاركين في حملة “حلب ست الكل”
محافظة إدلب تنظم جلسة تعريفية بإنجازاتها خلال عام 2025 وخططها للعام المقبل
تكريم الطلاب المتفوقين في معهد اللجاة للعلوم الشرعية بريف درعا
حمص الفداء يفتتح الدوري الممتاز لكرة القدم بالفوز على أهلي دمشق
عضو في لجنة تنظيم حملة “حلب ست الكل” يتحدث لـ سانا عن فعاليات اليوم الثالث
أهالي مدينة داريا في ريف دمشق يحيون الذكرى الأولى للتحرير ويكرمون جرحى الثورة
