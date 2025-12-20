ريستال ميلادي في كنيسة مار يعقوب البرادعي للسريان الأرثوذكس بمدينة جرمانا في ريف دمشق

اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب تستمع لآراء وجهاء وأكاديميين من قدسيا بريف دمشق حول
سانا تستطلع آراء عدد من أهالي اللاذقية حول الواقع الأمني بعد انتهاء العملية العسكرية ضد فلول النظام البائد
فرز الأصوات في دائرة منبج بحضور أعضاء اللجان الفرعية والهيئة الناخبة
اختتام دوري الحلقات المسجدية في مدينة حماة، بتكريم فريق مسجد المصري الفائز بالمركز الأول
حفل إطلاق مؤسسة “عود أخضر” في طرطوس لدعم المبادرات التعليمية والتنموية
