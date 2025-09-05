أهالي المخيمات يعبرون عن ارتياحهم: صندوق التنمية السوري خطوة نحو الاستقرار
شهادات المشاركين تبرز قوة معرض دمشق الدولي: يعزز فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري
في ختام معرض دمشق الدولي سوق البيع يشهد إقبالاً كبيراً
لوحات من التراث الشركسي في حفل إطلاق صندوق التنمية السوري بالقنيطرة
حاضنة دمر الثقافية في معرض دمشق الدولي.. تجسيد للتراث الدمشقي
هكذا احتفل أهالي طرطوس بإطلاق صندوق التنمية السوري
“أبشري حوران” جسور الخير تمتد لتشمل جميع القرى والبلدات في ريف درعا
مشروع لتزفيت الشوارع في إدلب، بهدف تحسين البنية التحتية للمدينة
Sign in to your account
تذكرني