فرع الجهاز المركزي للرقابة المالية في محافظة الرقة يعقد اجتماعه الثاني

أبحاث تطبيقية في أكساد بإزرع في درعا لتحسين كفاءة الإنتاج النباتي والحيواني
نقابة المهندسين وشركة دايكن اليابانية توقعان مذكرة تفاهم لتطوير الكفاءات الهندسية
وزارة النقل تدرس إدخال حلول مبتكرة في مجال النقل الذكي والتحول الرقمي
طبيب من حلب يتبرع بسماعته التي رافقته لسنوات لصالح حملة “حلب ست الكل”
“استخدام الذكاء الاصطناعي في التدريس والبحث العلمي” ندوة ضمن مؤتمر دمشق الدولي لطب الأسنان
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى