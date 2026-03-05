فرع الجهاز المركزي للرقابة المالية في محافظة الرقة يعقد اجتماعه الثاني
انطلاق مهرجان التسوق “رمضان بيجمعنا2” في طرطوس
اختتام بطولة رمضان لكرة القدم للصالات في مدينة الجلاء الرياضية بدمشق
الدفاع المدني يقدم الخدمات الطبية اللازمة للسوريين العائدين من لبنان عبر منفذ جوسية بريف حمص
أهالي الرقة يحيون الذكرى الـ 13 لتحرير المدينة من النظام البائد
من احتفالات أهالي الرقة في الذكرى الـ 13 لتحرير المدينة من النظام البائد
10 آلاف سوري يعودون من لبنان عبر منفذ جديدة يابوس الحدودي
إدخال شحنات من الدجاج عبر منفذ الراعي الحدودي.. لتغطية احتياجات السوق المحلية من مادة الفروج
