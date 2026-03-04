عمليات ترميم شاملة لصفوف ومرافق مدرسة البوابية في ريف حلب الجنوبي لضمان عودة آمنة للطلاب

افتتاح قسم العينية في مشفى درعا الوطني بعد إعادة تأهيله وتزويده بالمعدات الحديثة
بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية.. بدء تفريغ باخرة محملة بالقمح الطري في مرفأ طرطوس
الوزير الشيباني: لا يمكن لأي دولة أن تقبل بأن يكون السلاح منفلتاً بشكل عشوائي
تخريج 53 طالباً وطالبة من كلية العلوم التطبيقية بجامعة حماة
جولة ميدانية لوزير الصحة على المشفى الوطني ومديرية الصحة في محافظة الحسكة
