بدء قبول طلبات عودة الموظفين المفصولين من الأمانة العامة لمحافظة درعا

وفد من عشائر سوريا ومؤسسة “أخي الإنسان” يزور معرض دمشق الدولي للكتاب
نادي قاسيون الرياضي.. مواهب متجددة ومستويات مهارية واعدة
توافد الأهالي إلى ملعب منبج البلدي للمشاركة في حملة “فزعة منبج”
تصريح مدير مشفى الرازي بحلب لـ سانا حول عدد القتلى والمصابين جراء قصف تنظيم قسد لأحياء حلب
انطلاق حزمة مشاريع كبرى لتأهيل وتعبيد الطرق الرئيسية ومداخل حلب
