“لغة الضاد” عرض مسرحي يقدمه فريق من الأطفال واليافعين في معرض الكتاب

الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية تفتتح معبر العريضة على الحدود بين سوريا ولبنان
من توافد الزوار إلى معرض دمشق الدولي للكتاب اليوم
كلية الحقوق في جامعة دمشق تحتفل بتخريج مجموعة من طلابها
من حجارةٍ يهمس فيها الزمن إلى ملامحٍ تنطق الحقيقة سانا نكتب فصلاً جديداً برؤية أوسع
من بين الركام ينبت الأمل… أهالي الحجر الأسود جنوب دمشق يتحدون إرث النظام البائد
