محاضرة ومعرض للخطاط فايز شامية في المركز الثقافي بحي الميدان في دمشق

شعبة السياحة في الهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي تختتم دورة الأدلاء السياحيين
معاناة أهالي القصير العائدين من مخيمات الشمال جراء الدمار الذي لحق بمنازلهم
مشاهد من عرض الطائرات الشراعية في ساحة الأمويين بدمشق بمناسبة الذكرى الأولى للنصر والتحرير
‌‏بدء تنفيذ المقررات التطبيقية لطلاب الإدارة السياحية في مراكز الوزارة
مدير عام المؤسسة السورية للبريد يطلع على سير العمل في فرع درعا والخدمات المقدمة للأهالي
