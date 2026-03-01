ماذا قال أهالي حريتان في ريف حلب الشمالي عن أسعار السلع والمواد الغذائية خلال شهر رمضان؟

وزير التربية: معرض دمشق الدولي نافذة على العالم الخارجي
إغلاق محطة وقود في حماة بسبب التلاعب بعدادات التعبئة
اجتماع في إدلب لمناقشة ملف المخيمات وتوحيد الرؤية بين المديريات المركزية ومديرية التخطيط
نادي الرواد يتوج بلقب بطولة النصر والتحرير لكرة القدم بعد فوزه في المباراة النهائية على خان شيخون بركلات الترجيح 4-2
تبرعات “فزعة منبج”.. حجر الأساس في مشروع إعمار المدينة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى