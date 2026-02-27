“نسمات رمضانية” أمسية إنشادية في حمص احتفاءً بشهر رمضان المبارك

باخرة محملة بـ 100 ألف طن من النفط الخام وصلت إلى مصب الشركة السورية للنفط في مدينة بانياس
معرض “إعمار 2025″ مشاريع وفرص استثمارية واعدة
كلمة وزير الثقافة السيد محمد ياسين صالح خلال جلسة الإعلان عن التشكيلة الوزارية لحكومة الجمهورية العربية السورية
جامعة إدلب تحتفل بتخريج “دفعة النصر والتحرير” والتي تضم 2029 طالباً وطالبة
الدفاع المدني يعثر على جثة الشخص الخامس المفقود في حادثة غرق الزورق أمس
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى