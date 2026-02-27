مشاهد للسوق الشعبي في مدينة التبني غرب دير الزور خلال شهر رمضان المبارك

احتفالية “فجر النصر” في مدينة إدلب، بمناسبة ذكرى النصر والتحرير
إعادة تأهيل مدارس حمص انتصار العلم على ركام الدمار
أطفال وعائلاتهم يشاركون بفعاليات ترفيهية وتوعوية بمناسبة اليوم العالمي للطفل
تدريب ميداني في اللاذقية لعدد من الفرق التطوعية للمساعدة في حالات الطوارئ وحرائق الغابات
دموع الفرح تسبق خُطى العائدين إلى بيوتهم في شمال غزة مع وقف إطلاق النار
