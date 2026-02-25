مشاهد جوية تظهر جمال سهول مدينة جسر الشغور بريف إدلب الغربي تزامناً مع تشكل الضباب

بطولة التحرير الأولى لفروسية قفز الحواجز، تحضيرات مكثفة وشغف كبير بالمنافسة على المراكز الأولى
اختتام المؤتمر العلمي السنوي الثالث عشر لجراحة الأطفال في حلب
حملة “شفاء 3” تواصل إجراء العمليات الجراحية المجانية في المشفى الجامعي بحمص.
أداءٌ عالٍ وجهود كبيرة لمنظومة الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة.
افتتاح المركز الشامل لعلاج أمراض القلب في مشفى الزراعة بمحافظة إدلب بحضور معاون وزير الصحة الدكتور حسين الخطيب
