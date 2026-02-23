حملة في بلدة الشجرة بريف درعا لجمع النفايات وترحيلها إلى الأماكن المخصصة

رسائل محبة من محافظة القنيطرة تؤكد وحدة السوريين بعد إعادة الأمن لحيي الأشرفية والشيخ مقصود
انعقاد المنتدى السوري الفرنسي في فندق إيبلا الشام بريف دمشق
محافظ حلب يطمئن على أوضاع المصابين جراء قصف قوات قسد لعدد من الأحياء السكنية في المدينة
وزير الصحة مصعب العلي يفتتح عدة مراكز صحية جديدة لدعم القطاع الطبي في محافظة إدلب
“أيادٍ سورية” بازار خيري لمنتجات السيدات وذوي الإعاقة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى