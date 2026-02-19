سوريون في حي الفاتح بإسطنبول يستقبلون شهر رمضان بين الحنين إلى الوطن والصعوبات المعيشية

استقبال رسمي وشعبي للمقاتل السابق إبراهيم سليمان العلي عند وصوله لبلدته شيزر في ريف حماة
انطلاق المؤتمر العلمي الأول لمبادرة طب الطوارئ السورية على مدرج جامعة دمشق
تخريج وتكريم 400 طالب وطالبة من معهد إعداد المدرسين في جامعة إدلب
طفلة تحتفي بالرئيس أحمد الشرع بقصيدة شعرية خلال مشاركته في حملة الوفاء لإدلب
مشروع لإطلاق أكبر مجمّع لرعاية الأيتام في سوريا خلال مؤتمر “عام على النصر” بدمشق
