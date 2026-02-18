حملة مكثفة لمكافحة حشرة جادوب الصنوبر في موقع ضهر القصير الحراجي بريف حمص.

افتتاح مدرسة حمزة بن عبد المطلب حلقة أولى في مدينة سقبا بريف دمشق بعد إعادة ترميمها
انطلاق ملتقى “بصمة فن” لدعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر في فندق الشام بدمشق
نحو اقتصاد قوي وصاعد كانت ورشة مبادئ الاقتصاد ضمن مؤتمر الحوار الوطني السوري
وزير الإعلام: نسعى لأن تكون إذاعة دمشق لكل السوريين
تعادل صيدا مع نوى في دوري الدرجة الثانية بكرة القدم في درعا
