لجنة صناعة السينما والتلفزيون تطلق الموسم الدرامي الرمضاني السوري 2026

سفراء السعودية والبحرين ولبنان وسلطنة عمان يتجولون في أروقة معرض دمشق الدولي للكتاب
احتفال في ساحة الشهداء باللاذقية بمناسبة إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب “قانون قيصر”
احتفالية شعبية في مدينة أعزاز شمالي حلب بمناسبة ذكرى النصر والتحرير
مشاركة واسعة في مسير دمشق للدراجات الهوائية دعماً للبيئة
انطلاق فعاليات المعسكر التدريبي لإعداد القادة في حمص
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى