كلمة وزير التربية خلال مراسم اتفاقية الشراكة مع أذربيجان والإيسيسكو

ماذا قال أهالي مدينة حماة في ذكرى النصر وتحرير مدينتهم؟
وزير التربية والتعليم يتفقد مراكز لتصحيح الامتحانات في حمص ويطلع على واقع ترميم المدارس
جمعية “فضا” تُطلق معرضاً تراثياً يعكس أصالة طرطوس وتنوعها
شبان يختارون طريق الانتساب إلى الكليات العسكرية مع بدء تلقي الطلبات
عيادات طبية متنقلة وطارئة لتقديم المساعدة الطبية لأهالي خربة الجوز في إدلب
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى