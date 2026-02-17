تكريم طلاب من مدرسة قرية عين فريخة المتميزين بالقراءة بالتعاون مع أكاديمية الموهبة الكويتية

شعبة المكاييل في مديرية التموين بإدلب تقوم بمعايرة القبانات الأرضية بمناطق معرة النعمان وخان السبل
مشاركات واسعة لشركات الصرافة والتداول في معرض سيريا هايتك على أرض مدينة المعارض في ريف دمشق
أجنحة الفلاحين السوريين تجذب زوار معرض دمشق الدولي بدورته الـ 62
مياه الينابيع تعود إلى بلدة سلمى في ريف اللاذقية وتنعش آمال الأهالي بالاستقرار
مشاركة عربية واسعة في مهرجان أيام البردة الدولي
