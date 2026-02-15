واقع الرياضة السورية وتطويرها في جلسة حوارية بمعرض دمشق الدولي للكتاب

رئيس هيئة التخطيط والإحصاء يختتم زيارته بلقاء الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط في قطر
تنفيذ طريق زراعي في إبطع بريف درعا لتسهيل وصول الفلاحين الى أراضيهم
مشاهد جوية لحملة “تفتناز بدنا نعمرها” المجتمعية.
محافظة ريف دمشق تكرم عدداً من جرحى الأمن العام وأسر الشهداء في المكتبة الوطنية بدمشق
مصابون جراء الانفجار في كفر تخاريم بريف إدلب يتلقون العلاج في مشفى الشهيد وسيم حسينو
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى