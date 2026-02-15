مشاهد من تشييع ضحايا القصف الإسرائيلي على خان يونس وجباليا في قطاع غزة فجر اليوم

الرئيس الشرع: الحكاية السورية لم تنته بعد، فهي مستمرة في بناء فصل جديد من فصولها
نقابة المحامين السوريين توضح آلية الانتساب للنقابة ومضمون المقابلات الشفهية
واقع الكهرباء وموعد البدء بتركيب العدادات في لقاء لـ سانا مع مدير المؤسسة العامة لنقل الكهرباء
قوات الجيش العربي السوري تبدأ بسحب الآليات الثقيلة من السويداء إلى دمشق تمهيداً لتسليم
الثلوج تنعش السياحة في جرد رأس المعرة بمنطقة يبرود في ريف دمشق
