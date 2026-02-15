وزير الثقافة لـ سانا: الحرية والتنوع الفكري أهم ما يميز معرض دمشق الدولي للكتاب

كهرباء حلب تباشر تقييم الأضرار في حي الأشرفية للبدء بأعمال الصيانة
أفواج الهندسة في وزارة الدفاع تواصل العمل على إزالة الألغام في جبل التركمان بريف اللاذقية
محافظ إدلب محمد عبد الرحمن يفتتح عدداً من المدارس في ريف المحافظة بعد إعادة تأهيلها وتر
توقيع شراكات في مجال الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني خلال الملتقى السوري الأردني
كتوب.. الأجواء إيجابية وتعاون واضح بين سوريا والدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
