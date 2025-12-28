وقفة في ساحة العاصي تأكيداً على وحدة الشعب وتنديداً باعتداءات فلول النظام البائد على قوى الأمن

مبادرة لتوزيع الهدايا على أطفال بلدة صيدنايا بريف دمشق بمناسبة عيد الميلاد
بدء أعمال تأهيل شبكة مياه مدينة قلعة المضيق بريف حماة
انطلاق فعاليات الدورة الـ 11 من معرض تكنولوجيا المعلومات والاتصالات “سيريا هايتك”
الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الثلاثاء الـ 7 من تشرين الأول 2025
حريق يلتهم أحراج ساقية نجم ويهدد بيئة جبال الغاب بريف حماة
