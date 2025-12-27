حملة تشجير واسعة في حلب وريفها لزراعة 11000 غرسة واستعادة الغطاء النباتي

خروج قافلة تقل عدداً من العائلات المحتجزة بلسويداء تحت إشراف منظمة الهلال الأحمر وفرق ا
السوق الطويل في مدينة حماة منتجات متنوعة وأسعار مخفضة
انهيار مبنى قيد الإنشاء في منطقة عالم السحر بالقرب من ناحية الزربة بريف حلب الجنوبي
ما هو الواقع الفني لمنشأة التيم لتوليد الطاقة الكهربائية في دير الزور؟
حفل لإعادة التداول في سوق دمشق للأوراق المالية بعد توقف استمر نحو 6 أشهر
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى