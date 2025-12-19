تنفيذ أعمال تعزيل وصيانة استباقية لمجاري السد في مدينة بصرى الشام لتلافي الفيضانات
أعمال ترميم واسعة في مجلس الشعب تعكس الهوية البصرية الجديدة لسوريا
جامع المغربي في اللاذقية.. تحفة معمارية خالدة ومنارة للعلم
أضواء الميلاد تزين حي الأمريكان في اللاذقية مبادرة أهلية بإشراف ودعم من جمعية “بلدك أمانتك”
حفل إطلاق مؤسسة “عود أخضر” في طرطوس لدعم المبادرات التعليمية والتنموية
هكذا كان تفاعل الأهالي مع حملة “حلب ست الكل” أمام القلعة الأثرية
أهالي حلب لـ سانا: حملة “حلب ست الكل” جزء من رد الدين لهذه المدينة العظيمة
بازار خيري في كاتدرائية سيدة النياح بدمشق بمناسبة عيد الميلاد
Sign in to your account
تذكرني