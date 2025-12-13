مهرجان النصر للتسوق في مدينة الدانا بإدلب.. تخفيضات وعروض تسويقية متنوعة

اختتام دورات تعويض الفاقد التعليمي في دير بعلبة بريف حمص
رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عمر الحصري: نخطط لبناء مطار جديد في دمشق يتسع لـ 30 م
حملة للتبرع بالدم في محافظة إدلب لدعم بنوك الدم بالإمدادات الكافية
اللجنة الفرعية لانتخابات مجلس الشعب في دمشق تستقبل طلبات الترشح لعضوية المجلس
ضبط مسروقات بقيمة 30 ألف دولار في حلب والقبض على الجناة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى