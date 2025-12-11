انطلاق بطولة النصر والتحرير الثانية لكرة القدم في الصالات في إدلب

محافظ اللاذقية يتفقد مواقع الحرائق بمنطقة القصب في جبل التركمان بريف اللاذقية
بالتعاون مع منظمة هاند.. جهود كبيرة لإدارة المسجد الأموي بدمشق من أجل تحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للمصلين
وفد رسمي سوري يشارك في مؤتمر منظمة المدن المتحدة والإدارات المحلية
ورشة عمل لوزارة الزراعة حول إدارة حرائق الغابات وتأهيل المواقع المتضررة مؤخراً
الاتحاد السوري لكرة القدم ينظم دورة تدريبية آسيوية في إدلب لمدربي أندية الدرجة الأولى والممتازة
