افتتاح فرن آلي في معرة النعمان بريف إدلب لتلبية احتياجات الأهالي
الشركة السورية للبترول تقيم إفطاراً جماعياً لنحو ألف معلم ومعلمة في حمص
صحة حلب تقيّم جاهزية مشافي عفرين في ريف حلب لاستئناف تقديم الخدمات الطبية للأهالي
كلمة مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي خلال جلسة لمجلس الأمن حول لبنان
“طريقنا للنهضة القرآنية” ملتقى لدعم معلمي الحلقات القرآنية في تلبيسة بريف حمص
اجتماع موسع بإدلب مع ممثلي المنظمات الإنسانية لرسم خارطة طريق لإعادة المهجرين إلى مدنهم وقراهم
وزارة التنمية الإدارية تطلق منصة “بناة” أول منصة وطنية لتنظيم التطوع ودعم العمل الحكومي
دروس تفاعلية لطلاب دير الزور تهدف لدمج التطبيق العملي ووسائل التكنولوجيا في العملية التعليمية
Sign in to your account
تذكرني