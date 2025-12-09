لوحات تجسد معاناة السوريين في معرض فني بكلية الفنون الجميلة، بمناسبة مرور عام على تحرير سوريا
رئيس الشؤون السياسية في المجلس السوري الأمريكي لـ سانا: إتمام العمل على بنود إلغاء قانون قيصر
رفع العلم السوري على مباني جامعة حمص احتفاءً بالذكرى الأولى للنصر والتحرير
انهيار مبنى سكني قيد الإنشاء بحلب وفرق الدفاع المدني تواصل البحث لإخراج العالقين
السورية للبترول توقّع أربع اتفاقيات مع شركات سعودية لتطوير وإنتاج حقول النفط والغاز في سوريا
افتتاح مدرسة عبد الرافع رسو في تلدو بحمص احتفالاً بذكرى التحرير
قوات الاحتلال الإسرائيلي تنصب حاجزاً بين بلدة خان أرنبة وقرية عين عيشة في ريف القنيطرة
انطلاق فعاليات المؤتمر الهندسي السوري الدولي الأوّل في دمشق
