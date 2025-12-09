رئيس الشؤون السياسية في المجلس السوري الأمريكي لـ سانا: إتمام العمل على بنود إلغاء قانون قيصر

وصول ناقلة إيطالية تابعة لشركة غريمالدي محملة بالسيارات إلى ميناء اللاذقية
صليب التركمان وبرج إسلام.. جمال الشواطئ الصخرية في اللاذقية
افتتاح المعرض الأول للسيرة النبوية في مدينة حماة
مشفى الأطفال في حلب يعاود تقديم خدماته الطبية مجاناً بعد التحرير
رغم التحديات.. السكك الحديدية السورية تعمل على تحسين الكفاءة التشغيلية
