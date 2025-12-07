اللحظات الأولى لوصول المشاركين في مسير التحرير إلى المدخل الشمالي لمحافظة حمص

فلاحو غوطة دمشق يروون حجم الخراب في أراضيهم جراء ممارسات النظام البائد
استمرار احتفالات أهالي دمشق في ساحة الأمويين بمناسبة ذكرى النصر والتحرير
انتخابات مجلس الشعب في المركز الانتخابي بمدينة حمص
لجنة انتخابات مجلس الشعب تناقش مع اللجنة الفرعية آليات اختيار المرشحين عن القنيطرة
الرئيس الشرع لـCBS NEW: سوريا مهيأة لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى