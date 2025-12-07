ماراثون رياضي في مدينة الضمير بريف دمشق بمناسبة ذكرى النصر والتحرير
اللحظات الأولى لوصول المشاركين في مسير التحرير إلى المدخل الشمالي لمحافظة حمص
لحظة مغادرة المشاركين في مسير التحرير محافظة حماة في طريقهم إلى حمص
أبناء الجالية السورية في ألمانيا يحتفلون بذكرى النصر والتحرير
فعاليات فنية وثقافية وعروض مسرحية في المتحف الوطني باللاذقية بمناسبة ذكرى التحرير
أمسية شعرية وفنية على خشبة مسرح قصر الثقافة بحمص في الذكرى الأولى لتحرير سوريا
محافظ ريف دمشق يتحدث لمراسل سانا حول بطولة التحرير الوطنية لفروسية القفز على الحواجز
وزير الثقافة يتحدث لـ سانا حول بطولة التحرير الوطنية لفروسية القفز على الحواجز
