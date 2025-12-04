شخصيات دينية: ناقشنا مع وفد مجلس الأمن الدولي أهمية وحدة سوريا بجميع مكوناتها
احتفالات أهالي حماة في ساحة العاصي بمناسبة الذكرى الأولى لتحرير المدينة
لجنة التحقيق الوطنية بأحداث السويداء تعرض منهجية عملها أمام وفد مجلس الأمن الدولي
حفل في كلية طب الأسنان بجامعة حماة بمناسبة مرور عام على تحرير سوريا
فعالية في كلية التربية بدرعا احتفاء بذكرى النصر والتحرير
فعالية في كلية الهندسة المعلوماتية بإدلب احتفالاً بذكرى النصر والتحرير
وزير الخارجية والمغتربين يرافق وفد مجلس الأمن الدولي في زيارة إلى قمة جبل قاسيون بدمشق
“حكاية بلد” ضمن فعاليات عيد التحرير.. لوحات تختصر الألم والأمل في اللاذقية
Sign in to your account
تذكرني