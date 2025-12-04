مشاركات سعودية متنوعة في معرض سوريا الدولي للنفط والغاز والطاقة

لقاء أسبوعي في إدارة منطقة الباب للاستماع إلى شكاوى الأهالي ومتابعتها
ضمن مبادرة “سوريا أبشري” وصول طائرة قطرية تحمل مساعدات طبية إلى مطار دمشق الدولي
المؤتمر العلمي التخصصي لطب الأسنان يبدأ فعالياته في حلب بالتزامن مع المعرض السوري لطب ا
لأول مرة في سوريا انطلاق فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال في دمشق
مسير عسكري للقوى البحرية باتجاه رأس البسيط بهدف إنشاء نقطة عسكرية لضبط المياه الإقليمية
