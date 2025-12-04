شركات الطباعة في معرض “ميديا إكسبو سيريا”، خدمات متكاملة في التصميم والطباعة
مشاركات سعودية متنوعة في معرض سوريا الدولي للنفط والغاز والطاقة
مديرية الزراعة في حلب تبدأ بيع غراس الزيتون والحمضيات والجوز للمزارعين
مدينة حسياء الصناعية في حمص تستعيد نشاطها، إنتاج متسارع وتحرر من القيود السابقة
محاضرة علمية لطلاب الطب البشري والأطباء المقيمين في مستشفى إدلب الجامعي
مدارس القنيطرة تحيي ذكرى تحرير سوريا بعروض فنية ومسرحية
الشركات الإيطالية المشاركة بمعرض (SOG) تؤكد أهمية السوق السورية للاستثمار
مندوب سوريا الدائم في الأمم المتحدة يتحدث لـ سانا حول أهمية زيارة وفد مجلس الأمن إلى سوريا
