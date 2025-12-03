حملة تشجير لطلاب كليتي الهندسة الزراعية والعلوم في جامعة اللاذقية بمناسبة ذكرى النصر والتحرير

كلمة الرئيس الشرع خلال فعاليات قمة رؤساء الدول والحكومات في مؤتمر قمة المناخ (COP30)
وزير الداخلية يفتتح مركز الهجرة والجوازات في مجمع يلبغا بدمشق
أنشطة وفعاليات طلابية متنوعة في ثانوية المتفوقين بجرمانا بمناسبة ذكرى التحرير
استقبال صناع المحتوى السوريين والعرب المشاركين في مؤتمر “سكريبت” في حلب
برعاية وزارة الثقافة.. افتتاح معرض الخط العربي تحت عنوان حروف في وجه الرصاص، وذلك في المكتبة الوطنية بدمشق
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى