ورشة عمل في دمشق حول المبادئ التوجيهية والأطر التي تدعم العودة الطوعية وإعادة الاندماج

كلمة الشيخ والداعية أبو عبد الرحمن المتوكل في حفل إطلاق حملة الوفاء لإدلب
تشييع شهداء درعا الذين ارتقوا الليلة الماضية جراء غارات طيران الاحتلال الإسرائيلي على درعا ومحيطها.
وفاة رجل وإصابة اثنين آخرين جراء حادث سير على طريق دمشق حمص ‏الدولي
جولة لمحافظ اللاذقية السيد محمد عثمان على بعض دوريات الأمن المنتشرة في المدينة
جولة لدائرة الرقابة في فرع محروقات إدلب على محطات الوقود لمعايرة العدادات والتأكد من جودة المواد البترولية
