شهادات لأهالي بيت جن في ريف دمشق حول الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف البلدة
إضاءة شجرة الميلاد في كنيسة مار ميخائيل في اللاذقية بحضور رسمي وشعبي
أهلي حلب يتوج بلقب بطولة “حلب ست الكل” بعد فوزه على حمص الفداء بثلاثة أهداف دون مقابل
كلمة محافظ إدلب محمد عبد الرحمن خلال حفل إطلاق حملة “بنش كُرمى لعيونك” المجتمعية في ريف إدلب
مؤتمر لنقابة أطباء دير الزور يهدف للنهوض بالواقع الطبي وذلك بحضور المحافظ غسان السيد أحمد
أهالي الصنمين في ريف درعا يحيون ذكرى انطلاق معركة “ردع العدوان” ويؤكدون وحدة الشعب السوري
بنش كانت رائدة خلال الثورة،الرئيس الشرع يتحدث باتصال هاتفي مع المشاركين بحملة”بنش كرمى لعيونك
انطلاق المؤتمر السنوي الدولي للرابطة السورية للأطباء النفسيين في جامعة دمشق
