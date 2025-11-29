إضاءة شجرة الميلاد في كنيسة مار ميخائيل في اللاذقية بحضور رسمي وشعبي

الشيخ ليث البلعوس: إدلب عنوان لتاريخ عظيم، وهي من علمتنا أن الكرامة لا تشترى ولا تباع
انعقاد مجلس الأعمال السوري التركي على هامش فعاليات معرض حلال إكسبو 2025 في إسطنبول
لقاء تعريفي بالهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية وحقوق الضحايا والمفقودين في دير الزور
مشقيتا… جنة الطبيعة وسحر السياحة السورية
وزير الإعلام: معرض دمشق الدولي يشكل انطلاقة جديدة للاقتصاد السوري
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى