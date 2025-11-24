“بانا العبد” من طفلة توثق جرائم النظام البائد إلى ناشطة تدافع عن حق الأطفال في الحياة
جدارية في معرة النعمان بريف إدلب توثق تضحيات المدينة مع اقتراب ذكرى التحرير
إعادة تفعيل براءة الذمة المرورية لنقل ملكية السيارات في فرع مرور درعا
وفد رسمي يقدم واجب التعزية لذوي ضحايا الجريمة التي وقعت في بلدة زيدل بحمص يوم أمس
محافظة درعا تطلق مرحلة تطوير جديدة لرفع كفاءة الأداء الوظيفي
ناقلة نفط تصل ميناء بانياس ضمن المنحة السعودية لدعم قطاع الطاقة في سوريا
“ريشة وتراث” معرض للفن التشكيلي والحرف اليدوية في خان أسعد باشا بدمشق
بدء أعمال إعادة تأهيل وترميم مشفى صيدا بريف درعا الشرقي
