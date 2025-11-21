آلاف الطلاب محرومون من التعليم في ريف حماة بسبب دمار المدارس
اتفاق في مدينة بون الألمانية على تدريب الكوادر الطبية في مشفى حلب الجامعي
شركات محلية تعرض منتجاتها بأسعار تنافسية في مهرجان “صُنع في سوريا” بمدينة عربين في ريف دمشق
غياب الكهرباء والمياه والمدارس يعيق عودة الحياة إلى بلدة عطشان شمال حماة
بدء أعمال تزفيت الطرقات والشوارع الرئيسية في بلدة جباثا الخشب بريف القنيطرة
جولة تموينية في القنيطرة لمراقبة الأسعار ومتابعة جودة الخبز والمواد الغذائية
قوى الأمن الداخلي في درعا تضبط مواد متفجرة وكمية كبيرة من المخدرات على طريق بصرى الشام
سانا ترصد توقعات الأهالي من حملة “فداء لحماة”
