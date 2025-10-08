تكريم 200 حافظ وحافظة للقرآن الكريم في محافظة درعا

وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار: سوريا الجديدة هي المنتجة التي تعيد تشك
وزير الخارجية السيد أسعد الشيباني في اجتماع وزاري لمجلس التعاون الخليجي
انطلاق فعاليات مؤتمر كارلتون الاستثماري في المركز الثقافي بإدلب بحضور محافظ إدلب السيد محمد عبد الرحمن
وصول أول باخرة إلى مرفأ طرطوس محملة بالعجول الحية قادمة من مولدوفا
مدينة حلب احتضنت إبداعهم.. كيف رأى صناع المحتوى مؤتمر “سكريبت”؟
