وقفة تضامنية في مدينة حماة مع المدنيين في قطاع غزة بمناسبة مرور عامين على حرب الإبادة
ندوة للأطباء في طرطوس للتعرف على أحدث ما توصل إليه طب الأطفال
اتحاد ألعاب القوى يكرم لاعبيه المتوجين في بطولة غرب آسيا
أهالي الغوطة الشرقية يعبرون عن تضامنهم مع المدنيين في غزة بعد عامين على حرب الإبادة
وزير الإدارة المحلية والبيئة يبحث مع المديرين المركزيين خطة الوزارة ورؤيتها المستقبلية
وزير الإدارة المحلية والبيئة يتحدث لـ سانا عن الهيكلية التنظيمية الجديدة للوزارة
لقاء ممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مع لجان القرى في الغاب لبحث الملف الإحصائي الجديد
مشروعات مبتكرة لتطوير النقل في سوريا ضمن منتدى ريادة الأعمال MOVE
