وقفة تضامنية في مدينة حماة مع المدنيين في قطاع غزة بمناسبة مرور عامين على حرب الإبادة

قبيل عيد الفطر المبارك حركة نشطة في أسواق مدينة عفرين بريف حلب الشمالي
نائب وزير الخارجية التركي: إسرائيل مسؤولة عن الإبادة الجماعية في غزة
من أعمال إزالة الحواجز الإسمنتية والأسلاك الشائكة التي وضعها النظام البائد أمام الفرع 235 بدمشق
غارات إسرائيلية على غزة تسفر عن 43 شهيداً معظمهم من الأطفال والنساء
قوى الأمن الداخلي تقوم بإجلاء عائلة من قرية نجران في ريف السويداء وفرق الدفاع المدني تؤ
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى