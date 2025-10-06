وصول باخرتين محملتين بـ 70 ألف طن من القمح إلى مرفأ طرطوس لصالح المؤسسة السورية للحبوب

تفريغ باخرة محملة بـ 6600 طن من القمح الطري المستورد في مرفأ طرطوس
سانا تستطلع آراء عدد من طلاب وأساتذة جامعة دمشق حول عمليات وزارة الدفاع والأمن العام التي تستهدف فلول النظام البائد.
إعادة افتتاح معبر القائم البوكمال الحدودي مع العراق ومباشرة العمل فيه أمام حركة عبور المسافرين والشاحنات
القيشاني في معرض دمشق الدولي.. تحف فنية تفيض بالإبداع
قداس في كاتدرائية سيدة النياح للروم الملكيين الكاثوليك بدمشق احتفالا بأحد الشعانين
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى