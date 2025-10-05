مطالب أصحاب الفعاليات التجارية من مجلس الشعب

وصول أول باخرة محملة بـ 19000 طن من الشعير لمرفأ طرطوس قادمة من أمريكا الجنوبية وأوروبا
حملة لردم الخندق الاعتراضي في الأتارب بريف حلب
رتل لإدارة الأمن العام يدخل مدينة بانياس لضبط الأمن ومنع التعدي على الممتلكات العامة والخاصة
الأمن العام يضبط عدداً من المسروقات في منطقة اللاذقية وما حولها
منازل بين أنقاض وأمل حي القابون الدمشقي المدمر جراء قصف النظام البائد
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى