“ذاكرة اعتقال” عرض مسرحي في إدلب يُجسد معاناة المعتقلين في سجون النظام البائد

الطفلة سما سرميني وجدها يتحدثان عن مشاركتهما بفقرةمسرحية في حفل إطلاق حملة الوفاء لإدلب
وقفة لإعلاميي ونشطاء اللاذقية للمطالبة بحماية الصحفيين في غزة وتجريم انتهاكات الاحتلال
تخليداً لذكرى الثورة السورية.. معرض فني وتوثيقي في شارع العراب وسط مدينة حمص
مستقبل التعليم يُبنى من جديد.. 70 مدرسة تُعيد الأمل لطلاب سوريا
طلاب يبدون رأيهم حول فعالية “وجهتك الأكاديمية” في طرطوس
