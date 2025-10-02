استبدال جزء من شبكة المياه في بلدة زملكا بريف دمشق لتحسين الواقع الخدمي للأهالي

تشكيل الحكومة السورية الجديدة.. بداية عهد جديد لإعادة الإعمار ومحاربة الفساد-فيديو
جهود حكومية لإحياء تربية الجاموس في سهل الغاب بحماة
أهالي جوبر بدمشق يؤدون صلاة عيد الفطر فوق الركام
صناعة الرخام في المليحة بريف دمشق.. منتجات متقنة تعزز مكانة البلدة الصناعية
بعد 14 عاماً من التهجير.. آلاف النازحين يعودون إلى قراهم في ريف إدلب الجنوبي
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى