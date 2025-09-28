اللجنة الفرعية لانتخابات مجلس الشعب في دمشق تستقبل طلبات الترشح لعضوية المجلس

محافظ حلب المهندس عزام الغريب يفتتح محطة الصناعة في مدينة الأتارب بريف المحافظة، لضخ مياه الشرب بالطاقة الشمسية
العدالة الانتقالية الفرص والتحديات جلسة حوارية في دير موسى الحبشي
كلمة وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار خلال المنتدى الاستثماري السوري الس
الرئيس الشرع يتحدث عن المرأة السورية ودورها في عملية البناء القادمة
مسجد التوحيد في قلعة المضيق بريف حماة
