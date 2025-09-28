اللجنة الفرعية لانتخابات مجلس الشعب في دمشق تستقبل طلبات الترشح لعضوية المجلس
جامعة دمشق تفتتح معرض الابتكار والتطوير 2025
مشاركة شركات وزارة الأشغال العامة والإسكان في معرض“سيريا بيلد” للبناء
جولة لوزير الزراعة ومحافظ حماة على مركز الأعداء الحيوية في ريف المحافظة
جولة ميدانية على أفران دمشق لمتابعة واقع إنتاج وتوزيع الخبز
اللجنة الفرعية لانتخابات مجلس الشعب في القنيطرة تستقبل طلبات الترشح المقدمة
حملة “النظافة ثقافة” تجمع الفرق التطوعية والمجتمعية لتنظيف جزيرة أرواد
“شهداء الفرات” ماراثون للسباحة بمشاركة كبيرة من جميع الفئات
