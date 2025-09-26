“خصصنا 2 مليون دولار للفقراء والمساكين” مساهمة في حملة “الوفاء لإدلب”

بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات.. رواد أعمال ومهندسون سوريون- أمريكيون ينظ
مؤسسة مياه دمشق وريفها تعدّ خطة طوارئ من أربعة مراحل لتعويض النقص الحاصل في المورد المائي
مؤسسة مياه دمشق وريفها تضع اللمسات الأخيرة للمشاركة في معرض دمشق الدولي
انطلاق سلسلة معارض سوريا التخصصية في مجالات ‏البناء والطاقة والصناعة في مدينة المعارض بدمشق
وزارة الصحة تؤكد التزامها بإمداد وتشغيل مشافي إدلب بعد توقف دعم  المنظمات عنها
