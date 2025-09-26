“خصصنا 2 مليون دولار للفقراء والمساكين” مساهمة في حملة “الوفاء لإدلب”
مشاهد من حفل إطلاق حملة “الوفاء لإدلب” في الملعب البلدي
هيئة الإغاثة الإنسانية IYD تتبرع بمبلغ 6 ملايين دولار لصالح حملة “الوفاء لإدلب”
حملة الوفاء تضامن وتكاتف يتجاوز الحدود لأجل إدلب
متبرعة تتحدث لمراسل سانا حول حملة الوفاء لإدلب
“لأنها أمّ الأحرار وخيمة الثوار” الشاعر أنس الدغيم في حفل إطلاق حملة “الوفاء لإدلب”
الطفلة ماريا تضيء قناديل العطاء في حملة الوفاء لإدلب
الطفلة نور الفالح تدعم حملة الوفاء لإدلب
