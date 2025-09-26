الأجهزة الأمنية تكمل استعداداتها لإطلاق حملة الوفاء لإدلب

كلمة وزير الطوارئ والكوارث السيد رائد الصالح خلال جلسة الإعلان عن التشكيلة الوزارية لحكومة الجمهورية العربية السورية
اللجنة المنظمة لماراثون دمشق 2025 تناقش جهود التغطية الإعلامية
بدء فعالية متحف سجون سوريا لعرض تحقيقها الأول حول سجن صيدنايا في المتحف الوطني بدمشق
مخيمات جسر الشغور في ريف إدلب خالية من المهجرين الذين عادوا إلى بلداتهم
مغترب سوري يتبرع بربع مليون دولار لصالح حملة “دير العز”
