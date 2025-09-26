أهالي إدلب يتحدثون عن تطلعاتهم وآمالهم بحملة الوفاء لإدلب

جهود كبيرة يبذلها عمال معمل غاز الراموسة في حلب لاستمرار تأمين حاجة المواطنين من الغاز المنزلي
فرق الرقابة التموينية في الشمال السوري تكثف جولاتها على الأسواق والمحال التجارية مع اقتراب شهر رمضان
وزيرا النقل والسياحة يطلقان مشروع مجمع وفندق غاليري الحجاز في دمشق
ندوة في إدلب لبحث التحول للري الحديث في ظل التغيرات المناخية وشح المياه
وصول باخرتين محملتين بالقمح إلى مرفأ طرطوس لتعزيز الأمن الغذائي
